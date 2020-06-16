Російський письменник Юрій Поляков видав нове марення про майбутнє України

За його словами, сенс того, що відбувається сьогодні в Україні, полягає в тому, щоб змусити одних людей боятися бути росіянами, а інших - відмовитися від свого походження з міркувань вигоди.

Таку заяву він зробив 2019 року під час бесіди з журналістами видання Комсомольская правда.

"Російський народ буде існувати до тих пір, поки будуть люди, які хочуть бути росіянами. І зникнення народу починається з того, що будуть говорити: та не буду я більше росіянином", - запевнив він.

На його думку, це поступово призведе до появи покоління, яке не пам'ятає ні свого роду, ні історії.

"Сенс того, що зараз відбувається в Україні, саме в цьому: тобто в Україні намагаються змусити одних людей боятися бути росіянами, інших – відмовитися від свого походження з міркувань вигоди – кар'єри не буде. І поступово з'являється покоління, яке не пам'ятає свого роду, своєї тисячолітньої історії – великих звершень і великих героїв", – додав Поляков.

Також раніше повідомлялося, що український письменник Андрій Кокотюха розповів, чому деякі українці добре ставляться до росіян.

За його словами, багато українців добре ставляться до Росії, тому що ця симпатія тримається на пам'яті про відомих російських літературних творах, а також любові до радянських фільмів.

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