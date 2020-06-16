Российский писатель Юрий Поляков выдал новый бред о будущем Украине

По его словам, смысл того, что сегодня происходит в Украине, заключается в том, чтобы заставить одних людей бояться быть русскими, а других - отказаться от своего происхождения из соображений выгоды.

Такое заявление он сделал 2019 года во время беседы с журналистами издания Комсомольская правда.

"Русский народ будет существовать до тех пор, пока будут люди, которые хотят быть русскими. И исчезновение народа начинается с того, что будут говорить: да не буду я больше русским", - заверил он.

По его мнению, это постепенно приведет к появлению поколения, которое не вспомнит ни своего родства, ни истории.

"Смысл того, что сейчас происходит в Украине, именно в этом: то есть в Украине пытаются заставить одних людей бояться быть русскими, других – отказаться от своего происхождения из соображений выгоды – карьеры не будет. И постепенно появляется поколение, не помнящее своего родства, своей тысячелетней истории – великих свершений и великих героев", – добавил Поляков.

Также ранее сообщалось, что украинский писатель Андрей Кокотюха рассказал, почему некоторые украинцы все еще хорошо относятся к россиянам.

По его словам, многие украинцы по‑прежнему хорошо относятся к России, потому что эта симпатия держится на памяти об известных российских литературных произведениях, а также любви к советским фильмам.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.