Відомий український письменник Андрій Кокотюха розповів, чому деякі українці добре ставляться до росіян

За його словами, багато українців добре ставляться до Росії, тому що ця симпатія тримається на пам'яті про відомих російських літературних творах, а також любові до радянських фільмів.

Про це він розповів 2018 року у своїй колонці для Нового времени.



"Дивна любов українців до агресора тримається на пам'яті про казках Пушкіна, на яких ми виросли. На Толстого, Достоєвського і Чехова — а адже писали в один час з ними Золя, Мопассан і у нас чомусь не культивують, хоча вони теж визнані світом класики. І на російських радянських фільмах в ефірі Інтера", - пояснив він.

За його словами, "українці продовжують любити войовничу Росію тільки за те, що вона милостиво дозволяє користуватися власним культурним спадком".

Кокотюха дивується, що, наприклад, альтернативи казок Пушкіна як обов'язкового виховного читання в дитинстві сотні тисяч українців вперто не бачать досі.

"Ось вона, “російська пастка”. Багато з тих, хто читає цей текст зроблять однозначний висновок: автор — записної русофоб, бореться з генієм Пушкіна. А за великим рахунком закликає викреслити російську культуру з побуту українців. У силу свого невігластва ставлячи її значення для світу і велич під "бандерівський" сумнів", - зазначає письменник.

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