Известный украинский писатель Андрей Кокотюха рассказал, почему некоторые украинцы все еще хорошо относятся к россиянам

По его словам, многие украинцы по‑прежнему хорошо относятся к России, потому что эта симпатия держится на памяти об известных российских литературных произведениях, а также любви к советским фильмам.

Об этом он объяснил 2018 года в своей колонке для Нового времени.



"Странная любовь украинцев к агрессору держится на памяти о сказках Пушкина, на которых мы выросли. На Толстом, Достоевском и Чехове — а ведь писавших в одно время с ними Золя, Мопассана и По у нас почему‑то не культивируют, хотя они тоже признанные миром классики. И на русских советских фильмах в эфире Интера", - объяснил он.

По его словам, "украинцы продолжают любить воинствующую Россию только за то, что она милостиво позволяет пользоваться собственным культурным наследием".

Кокотюха удивляется, что, например, альтернативы сказкам Пушкина как обязательному воспитательному чтению в детстве сотни тысяч украинцев упрямо не видят до сих пор.

"Вот она, “русская ловушка”. Многие из читающих данный текст сделают однозначный вывод: автор — записной русофоб, борется с гением Пушкина. А по большому счету призывает вычеркнуть русскую культуру из обихода украинцев. В силу своего невежества ставя ее значение для мира и величие под "бандеровское" сомнение", - отмечает писатель.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.