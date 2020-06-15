Український письменник Юрій Винничук різко висловився про російське населення

Він зазначив, що росіяни - єдиний слов'янський народ, у якого немає національного, а не імперського гімну, як немає прапора і герба.

Таку думку відомого письменника і володаря премії "BBC" з'явилось в його особистому блозі для видання Збруч.

Крім того, він звернув увагу, що немає у російського населенения навіть почуття патріотизму, коли вони чують гімн своєї країни, адже навіть сльози у них в такі моменти не проступають на очах.

"Тому це так росіяни: єдиний слов'янський народ, у якого немає не тільки колядок, але і національних назв місяців; немає національного, а не імперського гімну, як немає прапора і герба. У них не проступають сльози на очах, коли звучить гімн. У них немає жодного елемента національного одягу, який хтось радісно носив би в наш час. Косоваротки, брюки в смужку, кашкети, каптани, сарафани - все це антураж пісні і танцю, а не сучасного життя, немає нічого свого", - підкреслив він.

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За його словами, Україні не можна давати можливість терористичним "ДНР" і "ЛНР" висувати своїх депутатів, оскільки вони заражені ідеологією "російського світу".

Крім того, він зазначив, що українська влада повинна думати про введення законів на Донбас лише тоді, коли Путін остаточно піде з окупованих територій.

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