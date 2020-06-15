Украинский писатель Юрий Винничук резко высказался о российском население

Он отметил, что россияне - единственный славянский народ, у которого нет национального, а не имперского гимна, как нет флага и герба.

Такое мнение от известного писателя и обладателя премии "BBC" появилось в его личном блоге для издания Збруч.

Кроме того, он обратил внимание, что нет у российского населенения даже чувства патриотизма, когда они слышат гимн своей страны, ведь у даже слезы у них в такие моменты не проступают на глазах.

"Поэтому это так россияне: единственный славянский народ, у которого нет не только колядок, но и национальных названий месяцев; нет национального, а не имперского гимна, как нет флага и герба. У них не проступают слезы на глазах, когда звучит гимн. У них нет ни одного элемента национальной одежды, который кто-то радостно носил бы в наше время. Косоваротки, брюки в полоску, фуражки, кафтаны, сарафаны - все это антураж песни и пляски, а не современной жизни, нет ничего своего", - подчеркнул он.

Также ранее сообщалось, что Юрий Винничук придумал, как решить вопрос Донбасса легко и безболезненно для Украины.

По его словам, Украине нельзя давать возможность террористическим "ДНР" и "ЛНР" выдвигать своих депутатов, поскольку они заражены идеологией "русского мира".

Кроме того, он отметил, что украинская власть должна думать о введении законов на Донбасс лишь тогда, когда Путин окончательно уйдет с оккупированных территорий.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

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