Український режисер Владислав Троїцький заявив, що українцями дуже легко маніпулювати
За його словами, в Україні велика частина людей перебуває в летаргічному сні". А мізки українців нібито стали таким же маленьким, як у рибки.
Про це український режисер Владислав Троїцький сказав 2017 року в інтерв'ю Нового времени.
"Більшість українців перебуває в летаргічному сні. Вони встромляють в телек і споживають диванну жуйку, яка знищує свідомість. Це ж просто нестерпно. У нас зараз свідомість стає, як у рибки. Термін життя будь-якої гострої інформації – тиждень, все!" – зазначив він.
Троїцький додав, що нещодавно близько півгодини дивився телевізор і "прийшов в жах".
"Я уявляю, який би фарш перетворив мої мізки, роби я це регулярно", – заявив режисер.
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Він підкреслив, що людьми дуже легко маніпулювати, особливо зараз, коли навколо інформаційний треш".
"Ти дезорієнтований і у тебе немає “дорожньої карти”, як себе зібрати. І тут приходить якийсь пацан і каже: “Ви хочете відчувати себе єдиним народом? Ви не хочете, щоб ви були принижені, ображені, нещасні? Об'єднуйтеся, відчувайте свою єдність, виховуйте свою гідність, будьте дисципліновані”. Знаєте, чия мова? Гітлера", – сказав режисер.
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