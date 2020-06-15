Украинский режиссер Владислав Троицкий заявил, что украинцами очень легко манипулировать

По его словам, в Украине большая часть людей "находится в летаргическом сне". А мозги у украинцев якобы стали таким же маленьким, как у рыбки.

Об этом украинский режиссер Владислав Троицкий сказал 2017 года в интервью Новому времени.

"Большинство украинцев находится в летаргическом сне. Ведь они втыкают в телек и потребляют диванную жвачку, которая уничтожает сознание. Это же просто невыносимо. У нас сейчас сознание становится, как у рыбки. Срок жизни любой острой информации – неделя, все!" – отметил он.



Троицкий добавил, что недавно около получаса смотрел телевизор и "пришел в ужас".



"Я представляю, в какой бы фарш превратились мои мозги, делай я это регулярно", – заявил режиссер.

Он подчеркнул, что людьми очень легко манипулировать, "особенно сейчас, когда вокруг информационный треш".



"Ты дезориентирован и у тебя нет “дорожной карты”, как себя собрать. И тут приходит какой‑то пацан и говорит: “Вы хотите чувствовать себя единым народом? Вы не хотите, чтобы вы были унижены, обижены, несчастны? Объединяйтесь, чувствуйте свое единство, воспитывайте свое достоинство, будьте дисциплинированы”. Знаете, чья речь? Гитлера", – сказал режиссер.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.