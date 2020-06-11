Український співак, зірка 90-х і суперфіналіст проекту "Х-Фактор" Юрко Юрченко порівняв українську та російську музику

За його словами, російська музика Україні не конкурент. Сьогодні, коли молоді вітчизняні виконавці прийшли на зміну російськомовної попси і "Януковского гламура", Україна конкурує з відомими світовими зірками.

Такою думкою він поділився в інтерв'ю Обозревателю.

"Я вважаю, що російська музика українській взагалі не конкурент. Ми конкуруємо з Adele, Led Zeppelin, Muse - з хорошою музикою, а не януковською гламурнею. Я неодноразово говорив, що Україна - це світова музична Мекка, вона може стати такою собі Великобританією, яка породила The Beatles", - підкреслив музикант.

В якості прикладу Юрченко привів конкурсантів Нацвідбору на "Євробачення".

"Які там хлопці, які готують номери. У нас велика конкуренція в середині, яка породжує дуже багато нових музикантів, нових поглядів, і на заході починають звертати на нас увагу. Я би хотів таки донести україномовну музику до світового рівня", - продовжив він.

Також раніше повідомлялося, що Юрко Юрченко зробив несподівану заяву про майбутнє України.

Так, він не приховує, що його запрошували в політику. Артист вважає, що у нього є реальні шанси очолити країну, що правда, в разі згоди він обіцяє тотальний терор.

Він згадав, що його запрошували в Раду, але він відповів категоричною відмовою.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною та Росією.

Як повідомляла Politeka, режисер Міндадзе пояснив істерику російських зірок навколо анексії Криму.

Також Politeka писала, що режисер Перехрест закликав знищити Росію.