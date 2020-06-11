Украинский певец, звезда 90-х и суперфиналист проекта "Х-Фактор" Юрко Юрченко сравнил украинскую и российскую музыку

По его словам, российская музыка Украине не конкурент. Сегодня, когда молодые отечественные исполнители пришли на смену русскоязычной попсе и "Януковской гламурне", Украина конкурирует со знаменитыми мировыми звездами.

Таким мнением он поделился в интервью Обозревателю.

"Я считаю, что российская музыка украинской вообще не конкурент. Мы конкурируем с Adele, Led Zeppelin, Muse - с хорошей музыкой, а не с януковской гламурней. Я неоднократно говорил, что Украина - это мировая музыкальная Мекка, она может стать такой себе Великобританией, которая породила The Beatles", - подчеркнул музыкант.

В качестве примера Юрченко привел конкурсантов Нацотбора на "Евровидение".

"Какие там ребята, какие номера готовят. У нас большая конкуренция в середине, которая порождает очень много новых музыкантов, новых взглядов, и на западе начинают обращать на нас внимание. Я бы хотел таки донести украиноязычную музыку до мирового уровня", - продолжил он.

Также ранее сообщалось, что Юрко Юрченко сделал неожиданное заявление о будущем Украины.

Так, он не скрывает, что его приглашали в политику. Артист считает, что у него есть реальные шансы возглавить страну, что правда, в случае согласия он обещает тотальный террор.

Он вспомнил, что его когда-то приглашали в Раду, но он ответил категорическим отказом.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.

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