Украинский певец, звезда 90-х и суперфиналист проекта "Х-Фактор" Юрко Юрченко сравнил украинскую и российскую музыку
По его словам, российская музыка Украине не конкурент. Сегодня, когда молодые отечественные исполнители пришли на смену русскоязычной попсе и "Януковской гламурне", Украина конкурирует со знаменитыми мировыми звездами.
Таким мнением он поделился в интервью Обозревателю.
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"Я считаю, что российская музыка украинской вообще не конкурент. Мы конкурируем с Adele, Led Zeppelin, Muse - с хорошей музыкой, а не с януковской гламурней. Я неоднократно говорил, что Украина - это мировая музыкальная Мекка, она может стать такой себе Великобританией, которая породила The Beatles", - подчеркнул музыкант.
В качестве примера Юрченко привел конкурсантов Нацотбора на "Евровидение".
"Какие там ребята, какие номера готовят. У нас большая конкуренция в середине, которая порождает очень много новых музыкантов, новых взглядов, и на западе начинают обращать на нас внимание. Я бы хотел таки донести украиноязычную музыку до мирового уровня", - продолжил он.
Также ранее сообщалось, что Юрко Юрченко сделал неожиданное заявление о будущем Украины.
Так, он не скрывает, что его приглашали в политику. Артист считает, что у него есть реальные шансы возглавить страну, что правда, в случае согласия он обещает тотальный террор.
Он вспомнил, что его когда-то приглашали в Раду, но он ответил категорическим отказом.
Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.
Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.
Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.