Французький співак Поль Манондіз висловився про патріотизм в Україні

Після приїзду в Україну Манондіз називає себе патріотом нашої країни, при цьому підкреслює, що не любить Степана Бандеру, а країну.

За його словами, патріотизм не повинен нести в собі екстремізм, адже він полягає у любові до своєї країни і прагненні робити її кращою. Такою думкою він поділився 2018 року в інтерв'ю Обозреватель.



"Я дотримуюся нового стилю патріотизму. Патріотизм в Україні - це не любити Бандеру і всі ці штуки. Патріотизм — це любити свою країну, і робити її кращою. Я за патріотизм без екстремізму", — розповів він.

Як зазначив співак, в українцях він знайшов важливі для нього особливості - незважаючи на труднощі зразок корупції, низькі зарплати, жителі країни вміють бути щасливими і згуртованими, чого не зустрінеш у Франції.

За його словами, в Україні існує кілька проблем - це пенсії і дороги, але українці продовжують бути щасливими і згуртованими, в той час, як французи останнім часом стали досить егоїстичними.

"Знаєте, на нашу улюблену Францію зараз йде революція. Думаєте, люди щасливі там? Та й у всіх країнах є свої проблеми, так адже? Як на мене, то найбільші проблеми в Україні — це пенсії і дороги. З тієї ж інфраструктурою все не так погано. При цьому люди України вміють бути щасливими, дружними, прийдуть на допомогу одне одному. У Франції ж суцільно егоїзм", — додав він.

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