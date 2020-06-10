Українці виявляють надмірну увагу до політиків і ТБ Російської Федерації

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив телеведучий і режисер Леонід Парфьонов у інтерв'ю "Апострофу" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

"Чому вас так турбують російські федеральні канали, заяви Мзс, пані Захарова, пан Лавров, пан Путін та інші, ім'я їм легіон? Чому вони ваші герої?", - дивується телеведучий.

Також він зазначив, що українців не повинна цікавити реакція РФ на заборону деяким громадянам РФ в'їжджати в Україну.

"Але якщо ви хотіли і так вчинили, то чому вас повинна турбувати реакція на це ваше рішення? Повинна бути впевненість у своїй правоті", - зазначив він.

Раніше, фронтмен української групи Ot Vinta і художник Юрій Журавель різко висловився про українців.

На його думку, українцям, які мають намір і далі ігнорувати той факт, що деякі українські артисти продовжують гастролювати на території країни-агресора, принаймні, не варто афішувати своєї "ганебної" позиції. З такими немає бажання ні бачитись, ні вітатися.

За словами Журавля, наріканнями, що в тому чи іншому українському місті "більше нічого не відбувається", люди лише демонструють, що є "вівцями, яких нічого не вчить історія".

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною і Росією.

Як повідомляла Politeka, режисер Міндадзе пояснив істерику російських зірок навколо анексії Криму.

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