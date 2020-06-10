Украинцы проявляют чрезмерное внимание к политикам и ТВ Российской Федерации

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил телеведущий и режиссер Леонид Парфенов в интервью "Апострофу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Почему вас так беспокоят российские федеральные каналы, заявления МИДа, госпожа Захарова, господин Лавров, господин Путин и прочие, имя им легион? Почему они ваши герои?", - недоумевает телеведущий.

Также он отметил, что украинцев не должна интересовать реакция РФ на запрет некоторым гражданам РФ въезжать в Украину.

"Но если вы хотели и так поступили, то почему вас должна занимать реакция на это ваше решение? Должна быть уверенность в своей правоте", - отметил он.

Ранее, фронтмен украинской группы Ot Vinta и художник Юрий Журавель резко высказался об украинцах.

По его мнению, украинцам, которые намерены и далее игнорировать тот факт, что некоторые украинские артисты продолжают гастролировать на территории страны-агрессора, по крайней мере, не стоит афишировать своей "постыдной" позиции. С такими нет желания ни видеться, ни здороваться.

По словам Журавля, сетованиями, что в том или ином украинском городе "больше ничего не происходит", люди лишь демонстрируют, что являются "овцами, которых ничего не учит история".

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.



