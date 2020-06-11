Французский певец Поль Манондиз высказался о патриотизме в Украине
После приезда в Украину Манондиз называет себя патриотом нашей страны, при этом подчеркивает, что любит не Степана Бандеру, а страну.
По его словам, патриотизм не должен нести в себе экстремизм, ведь заключается он в любви к своей стране и стремлении делать ее только лучше. Таким мнением он поделился 2018 года в интервью Обозреватель.
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"Я придерживаюсь нового стиля патриотизма. Патриотизм в Украине - это не любить Бандеру и все эти штуки. Патриотизм — это любить свою страну, и делать ее только лучше. Я за патриотизм без экстремизма", — рассказал он.
Как отметил певец, в украинцах он нашел важные для него особенности — несмотря на трудности вроде коррупции и низких зарплат, жители страны умеют оставаться счастливыми и сплоченными, чего не встретишь во Франции.
По его словам, в Украине существует несколько проблем - это пенсии и дороги, но украинцы продолжают быть счастливыми и сплоченными, в то время, как французы в последнее время стали довольно эгоистичными.
"Знаете, на нашу любимую Францию сейчас идет революция. Думаете, люди так счастливы там? Да и во всех странах есть свои проблемы, так ведь? Как по мне, то самые большие проблемы в Украине — это пенсии и дороги. С той же инфраструктурой все не так плохо. При этом люди Украины умеют быть счастливыми, дружными, придут на помощь друг другу. Во Франции же сплошь эгоизм", — добавил он.
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