Відомий музикант, лідер групи "ТІК" Віктор Бронюк висловився про те, як Європа сприймає Україну

Так, він заявив, що Європа лише нещодавно почала відрізняти Україну і Росію. Він уточнив, що це сталося після агресії РФ у Криму і на Донбасі.

Таку заяву лідер гурту "ТІК" зробив для журналістів видання Обозреватель в 2017 році.

Музикант також навів у приклад неприємну ситуацію в Стамбулі, свідком якої він був.

"В Європі тільки нещодавно почали розрізняти Україну і Росію. Коли був свідком, як у Стамбулі один з гідів запитує: "Руськи, Інгліш, Дойч?". Я кажу: "українською". Він не зрозумів. Моя знайома перевела. Він каже: "Української мови немає". Вона говорить: "Як немає?". Він: "Ну, всі українці розмовляють російською". І він почасти має рацію, адже ми люди комунікабельні, толерантні", - пригадує Бронюк.

Крім того, артист звернув увагу, що зараз ситуація змінюється і іноземці починають розрізняти росіян і українців

"Тому до недавнього часу в світі українців веслували у один кут з росіянами. Але люди потроху починають нас розрізняти. Адже це теж, на жаль, відбувається через війну. Однак у Європі до всієї цієї ситуації ставляться відсторонено. Поклавши руку на серце, адже ми й самі так сприймали конфлікти в Грузії та Придністров'ї", - підсумував співак.

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