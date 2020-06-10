Известный музыкант, лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк высказался о том, как Европа воспринимает Украину

Так, он заявил, что Европа лишь недавно начала отличать Украину и Россию. Он уточнил, что это произошло после агрессии РФ в Крыму и на Донбассе.

Такое заявление лидер группы "ТИК" сделал для журналистов издания Обозреватель в 2017 году.

Музыкант также привел в пример неприятную ситуацию в Стамбуле, свидетелем которой он был.

"В Европе только недавно начали различать Украину и Россию. Когда-то был свидетелем, как в Стамбуле один из гидов спрашивает: "Руски, Инглиш, Дойч?". Я говорю: "На украинском". Он не понял. Моя знакомая перевела. Он говорит: "Украинского языка нет". Она говорит: "Как нет?". Он: "Ну, все украинцы разговаривают на русском". И он отчасти прав, ведь мы люди коммуникабельные, толерантные", - вспоминает Бронюк.

Кроме того, артист обратил внимание, что сейчас ситуация меняется и иностранцы начинают различать россиян и украинцев

"Поэтому до недавнего времени в мире украинцев гребли в один угол с россиянами. Но люди понемногу начинают нас различать. Ведь это тоже, к сожалению, происходит из-за войны. Однако в Европе ко всей этой ситуации относятся отстраненно. Положа руку на сердце, мы ведь и сами так воспринимали конфликты в Грузии и в Приднестровье", - подытожил певец.

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