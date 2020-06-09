Відомий російський письменник Олександр Проханов зробив дику заяву

Так, він назвав репресії Сталіна в СРСР "чудовими" і "чудовими".

Він вважає, що саме репресії служили перемозі 1945 року і це має бути визнано. Заяву письменник зробив 2019 року в ефірі радіостанції Ехо Москви.

Проханов заявив, що Росію задумали як силу, яка зупинить фашизм.

"І Росії, саме радянської сталінської Росії, було призначено зупинити це зло. І це було зроблено жахливими засобами, але інших не було – адже ад не перемагається…", – сказав він.

Він додав, що всі "невинні жертви сталінського тоталітарного режиму працювали на знищення Рейху".

"Давайте виправдаємо репресії Сталіна. Вони ж прекрасні, правда? Вони прекрасні, і ви теж за це. А люди - невинні жертви сталінського тоталітарного режиму тоді працювали на знищення Рейху", — звернувся він до ведучого.

Також письменник розповів, як побував на Колимі, де жителі СРСР йшли по етапах.

"Вони добували золото. Вони добували золото, і з цього золота не робили намиста, не робили годин за 200 тисяч доларів, які носять на зап'ястях наші… Це золото йшло на купівлю заводів, інженерів, технологій. Це було теж золото перемоги. І тому ці мученики, мученики Колими, вони в своєму абсолютно неприроднім, трагичному бутті знову працювали на 1945 рік", – резюмував Проханов.

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