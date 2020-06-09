Известный российский писатель Александр Проханов сделал дикое заявление 

Так, он назвал репрессии Сталина в СССР "прекрасными" и "великолепными". 

Он считает, что именно репрессии служили победе 1945 года и это должно быть признано. Заявление писатель сделал 2019 года в эфире радиостанции Эхо Москвы.

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Проханов заявил, что Россию задумали как силу, которая остановит фашизм.

"И России, именно советской, сталинской России, было предназначено остановить это зло. И это было сделано чудовищными средствами, но других не было – ад ведь не побеждается…", – сказал он.

Он добавил, что все "невинные жертвы сталинского тоталитарного режима работали на уничтожение Рейха".

"Давайте оправдаем репрессии Сталина. Они же прекрасны, правда? Они великолепны, и вы тоже за это. А люди -  невинные жертвы сталинского тоталитарного режима тогда работали на уничтожение Рейха ", — обратился он к ведущему.

Кремль, Москва, россияне, Getty Images

Также писатель рассказал, как побывал на Колыме, где жители СССР шли по этапам.

"Они добывали золото. Они добывали золото, и из этого золота не делали ожерелий, не делали часов за 200 тысяч долларов, которые носят на запястьях наши… Это золото шло на покупку заводов, инженеров, технологий. Это было тоже золото победы. И поэтому эти мученики, мученики Колымы, они в своем абсолютно неестественном, трагичном бытие опять работали на 1945 год", – подытожил Проханов.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.

 