Російський музикант, учасник рок-груп "Tequilajazzz" і "Zorge" Євген Федоров висловився про українських музикантів

На його думку, в українських музикантів в умовах збройного конфлікту на сході України з'явилося почуття солідарності, що стало однією з причин активізації виконавців на українській сцені.

Про це він заявив 2016 року під час циклу бесід "Діалоги" у бібліотеці імені Маяковського в Санкт-Петербурзі, передає Обозреватель.

"Зараз вони (українські музиканти. - прим. ред.) знаходяться в обороні і маса речей їх надихає. У них є солідарність. Їх об'єднує кілька дуже простих речей, які зазвичай об'єднують людей і, мабуть, це дає їм стимул для того, щоб сильно активізуватися", - упевнений він.

Федоров заявив, що радикальних змін на українській сцені не бачить, тому, що на ній і раніше були представлені цікаві музиканти. Також він додав, що росіяни багато чого втратили через конфлікт з Україною, адже українці представляють модну і сучасну музику.

"Вони (українці. - прим. ред.) сильно відрізняються від російських московських, і тим більше петербурзьких. Це взагалі інший підхід, такий південний. Як музика північних штатів (у США. - прим. ред.) відрізняється від південних штатів. Це дві абсолютно різні історії. Вони зараз дійсно активізувалися, але, на жаль, на цій хвилі вони зараз все рідше і рідше приїжджають в Росію", - констатував музикант.

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