Российский музыкант, участник рок-групп "Tequilajazzz" и "Zorge" Евгений Федоров высказался об украинских музыкантах

По его мнению, у украинских музыкантов в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины появилось чувство солидарности, что стало одной из причин активизации исполнителей на украинской сцене.

Об этом он заявил 2016 года во время цикла бесед "Диалоги" в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге, передает Обозреватель.

"Сейчас они (украинские музыканты. - прим. ред.) находятся в обороне и масса вещей их вдохновляет. У них есть солидарность. Их объединяет несколько очень простых вещей, которые обычно объединяют людей и, видимо, это дает им стимул для того, чтобы сильно активизироваться", - уверен он.

Федоров заявил, что радикальных изменений на украинской сцене не видит, потому, что на ней и ранее были представлены интересные музыканты. Также он добавил, что россияне многое потеряли из-за конфликта с Украиной, ведь украинцы представляют модную и современную музыку.

"Они (украинцы. - прим. ред.) сильно отличаются от российских московских, и тем более петербургских. Это вообще другой подход, такой южный. Как музыка северных штатов (в США. - прим. ред.) отличается от южных штатов. Это совершенно разные две истории. Они сейчас действительно активизировались, но, к сожалению, на этой волне они сейчас все реже и реже приезжают в Россию", - констатировал музыкант.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

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