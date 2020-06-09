Російський виконавець Вася Обломов висловився про українців і росіян

Так, на його думку, менталітет в українців і росіян - загальний. Крім того, він додав, що не ділить людей за кольором паспорта, зазначивши, що українці і росіяни багато в чому схожі.

Така заява пролунала від музиканта в 2016 році для журналістів видання "Новое время".

"Помилково думати, що росіяни – всі ідіоти в постолах з іконами, а в Україні всі зараз досконало говорять англійською, сортують сміття і цитують по пам'яті Гоббса, адже все зовсім не так", - сказав він.

Обломов визнав, що "народ України останнім часом активно бере участь у житті своєї країни і виборі шляху її історичного розвитку".

"Мешканці нинішнього Криму, радіють раптовому поверненню в Росію – це ж ваші вчорашні співгромадяни. У вас же досі по вулицях ходять люди, які голосували за Януковича, і у когось, напевно, точно так само над ліжком висить килим. Інша справа, що треба мати сміливість визнавати і виправляти помилки, розвиватися і не боятися сміятися над собою. Щоб не бути дурним і навіюваною дурником, треба вчитися і читати книги. Банально, але інших рецептів поки немає", - сказав музикант.

На питання, в чому він бачить відмінності між росіянами і українцями, Обломов відповів, що "не ділить людей за національною ознакою".

"Зараз між нашими країнами склалася така непроста ситуація, що якщо ми в цій розмові почнемо шукати відмінності, то просто зіграємо на руку тим мерзотникам, які вирішили нацькувати один на одного наші народи. Мені це все не подобається, і брати участь в цьому я не стану. Я вже сказав, що не ділю людей за національною ознакою. Ідіоти не мають яскраво вираженої національності, а не люблю я саме їх", - заявив Обломов.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною та Росією

Як повідомляла Politeka, режисер Міндадзе пояснив істерику російських зірок навколо анексії Криму

Також Politeka писала, що режисер Перехрест закликав знищити Росію