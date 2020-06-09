Российский исполнитель Вася Обломов высказался об украинцах и россиянах

Так, по его мнению, менталитет у украинцев и россиян - общий. Кроме того, он добавил, что не делит людей по цвету паспорта, отметив, что украинцы и россияне во многом схожи.

Такое заявление прозвучало от музыканта в 2016 году для журналистов издания "Новое время".

"Ошибочно думать, что россияне – все идиоты в лаптях с иконами, а в Украине все сейчас в совершенстве говорят по-английски, сортируют мусор и цитируют по памяти Гоббса, ведь все совершенно не так", - сказал он.

Обломов признал, что "народ Украины в последнее время активно участвует в жизни своей страны и выборе пути ее исторического развития".

"Жители нынешнего Крыма, радующиеся внезапному возвращению в Россию – это же ваши вчерашние сограждане. У вас же до сих пор по улицам ходят люди, которые голосовали за Януковича, и у кого-то, наверняка, точно так же над кроватью ковер висит. Другое дело, что надо иметь смелость признавать и исправлять ошибки, развиваться и не бояться смеяться над собой. Чтобы не быть глупым и внушаемым дурачком, надо учиться и читать книги. Банально, но других рецептов пока нет", - сказал музыкант.

На вопрос, в чем он видит отличия между россиянами и украинцами, Обломов ответил, что "не делит людей по национальному признаку".

"Сейчас между нашими странами сложилась такая непростая ситуация, что если мы в этом разговоре начнем искать различия, то просто сыграем на руку тем мерзавцам, которые решили натравить друг на друга наши народы. Мне это все не нравится, и принимать участие в этом я не стану. Я уже сказал, что не делю людей по национальному признаку. Идиоты не имеют ярко выраженной национальности, а не люблю я именно их", - заявил Обломов.

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