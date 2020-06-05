Фронтмен українського гурту Ot Vinta і художник Юрій Журавель різко висловився про українців-пацифістів

На його думку, українцям, які мають намір і далі ігнорувати той факт, що деякі українські артисти продовжують гастролювати на території країни-агресора, принаймні, не варто афішувати своєї "ганебної" позиції. З такими немає бажання ні бачитись, ні вітатися.

Таку заяву Юрій Журавель зробив в 2017 році на своїй сторінці Facebook, передає Оглядач.

За словами Журавля, наріканнями, що в тому чи іншому українському місті "більше нічого не відбувається", люди лише демонструють, що є "вівцями, яких нічого не вчить історія".

"Війна на Донбасі не пройде осторонь тебе, якщо вона зачепила твою землю. Або ти проти ворога, чи ти на його стороні, або ти будеш знищений їм, так і не визначившись з позицією. Тому всі ті пацифістики, які ходять і будуть ходити на концерти артистів, ще воняючих московською сценою! Хоча б не афішуйте це. Соромно за вас", - додав художник.

Також раніше повідомлялось, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зізнався, що не їздить в сусідню Росію, тому що для нього є речі важливіші, ніж заробітки і слава. Долі і життя людей, і від цього неможливо абстрагуватися, покриваючись меркантильними і особистими інтересами.

Також він зазначив, що не може віддати свій паспорт в руки військовим людям, які підкоряються тим, хто стріляє по українцям.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною та Росією.

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