Фронтмен украинской группы Ot Vinta и художник Юрий Журавель резко высказался об украинцах-пацифистах

По его мнению, украинцам, которые намерены и далее игнорировать тот факт, что некоторые украинские артисты продолжают гастролировать на территории страны-агрессора, по крайней мере, не стоит афишировать своей "постыдной" позиции. С такими нет желания ни видеться, ни здороваться.

Такое заявление Юрий Журавель сделал в 2017 году на своей странице Facebook, передает Обозреватель.

По словам Журавля, сетованиями, что в том или ином украинском городе "больше ничего не происходит", люди лишь демонстрируют, что являются "овцами, которых ничего не учит история".

"Война на Донбассе не пройдет в стороне тебя, если она задела твою землю. Или ты против врага, или ты на его стороне, или ты будешь уничтожен им, так и не определившись с позицией. Поэтому все те пацифистики, которые ходят и будут ходить на концерты артистов, еще воняющих московской сценой! Хотя бы не афишируйте это. Стыдно за вас", - добавил художник.

Также ранее сообщалось, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк признался, что не ездит в соседнюю Россию, потому что для него есть вещи важнее, чем заработки и слава. Судьбы и жизни людей, и от этого невозможно абстрагироваться, покрываясь меркантильными и личными интересами.

Кроме того, он отметил, что не может отдать свой паспорт в руки военным людям, которые подчиняются тем, кто стреляет по украинцам.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.