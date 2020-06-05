Костянтин Кінчев, лідер рок-групи "Аліса" розповів, що думає про українців

Музикант заперечує агресію з боку РФ і незаконний перетин кордону.

А також зазначив, що ненависть України до Росії буде тільки рости. Про це Кінчев розповів в інтерв'ю Юрію Дудю на Youtube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Українці, на жаль, повернулися в той бік, куди їх покликав Степан Бандера. Тому вони росіян все більше і більше ненавидять і ненависть зараз буде тільки посилюватися", - говорить Кінчев.

Раніше, російський музикант Костянтин Кінчев, фронтмен колись популярної рок-групи "Аліса" різко висловився про життя в Росії і розкритикував політиків РФ. За його словами, нинішній уряд Росії нічим не відрізняється від уряду СРСР - "нагорі сидять такі ж зажравшиеся упирі".

Коли ж блогер Дудь уточнив у Кінчева, чим нинішня держава відрізняється від радянської, музикант відповів не менш різко.

"Так, мабуть, нічим сучасна Росія не відрізняється від СРСР. Такі ж упирі ледарі сидять нагорі. Але суть полягає в тому, що навколо дуже багато тих, хто хоче забрати у нас всі ресурси. Тому нехай буде сильна армія і флот у Росії", - заявив він.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною та Росією.

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