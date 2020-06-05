Константин Кинчев, лидер рок-группы "Алиса" рассказал, что думает об украинцах

Музыкант отрицает агрессию со стороны РФ и незаконное пересечение границы.

А также отметил, что ненависть Украины к России будет только расти. Об этом Кинчев рассказал в интервью Юрию Дудю на Youtube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Украинцы, к сожалению, повернулись в ту сторону, куда их позвал Степан Бандера. Поэтому они россиян все больше и больше ненавидят и ненависть сейчас будет только усиливаться", - говорит Кинчев.

Ранее, российский музыкант Константин Кинчев, фронтмен некогда популярной рок-группы "Алиса" резко высказался о жизни в России и раскритиковал политиков РФ. По его словам, нынешнее правительство России ничем не отличается от правительства СССР - "наверху сидят такие же зажравшиеся упыри".

Когда же блогер Дудь уточнил у Кинчева, чем нынешнее государство отличается от советского, музыкант ответил не менее резко.

"Да, пожалуй, ничем современная Россия не отличается от СССР. Такие же упыри зажравшиеся сидят наверху. Но суть в том заключается, что вокруг очень много тех, кто хочет забрать у нас все ресурсы. Поэтому пусть будет сильная армия и флот у России", - заявил он.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.

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