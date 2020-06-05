Відомий український музикант, колишній учасник "Океану Ельзи" Павло Гудімов жорстко висловився про Росію

Так, він заявив, що російська позиція з приводу проведення пропаганди викликає неповагу.

На його думку, росіяни, на відміну від українців, не соромляться використовувати будь-які засоби, навіть незаконні. Про це він заявив 2018 року в інтерв'ю "Лайм. Апостроф".

"Якщо ми говоримо вже про пропаганду в Україні та пропаганду в Росії, це дві кардинально різні пропаганди. Я думаю, що Росія не пошкодувала багато грошей, вклала в пропаганду. А для нас пропаганда - це нести українське в світ, нести меседжі якісь, і намагатися сказати, що добре, а що погано. А для них це так з фантазією, з технологіями, які не тримаються на поверхневих речі", - пояснив він.

На думку Гудімова, у росіян все тримається на "імперських кодах". Ці імперські коди працюють на всі верстви населення, як на интелігенцію, так і на середній клас. Хтось купується за допомогою неї, а хтось, навпаки, продається.

"То є всі ті дії, які відбуваються, я думаю, що знаходяться за межами закону, але, з іншого боку, вони працюють на всі верстви - і на середній клас, і на інтелігенцію. Когось купити, когось продати. І ця російська позиція у мене викликає 100%-ву неповагу", - висловив він свою думку.

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