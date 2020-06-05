Известный украинский музыкант, бывший участник "Океана Эльзы" Павел Гудимов жестко высказался о России

Так, он заявил, что российская позиция по поводу проведения пропаганды вызывает неуважение.

По его мнению, россияне, в отличие от украинцев, не стесняются использовать любые средства, даже незаконные. Об этом он заявил 2018 года в интервью "Лайм. Апостроф".

"Если мы говорим уже о пропаганде в Украине и пропаганде в России, это две кардинально разные понятия. Я думаю, что Россия не пожалела много денег, вложила в пропаганду. А для нас пропаганда - это нести украинское в мир, нести месседжи какие-то, и пытаться сказать, что хорошо, а что плохо. А для них это так с фантазией, с технологиями, которые не держатся на поверхностных вещах", - объяснил он.

По мнению Гудимова, у россиян все держится на "имперских кодах". Эти имперские коды работают на все слои населения, как на интелигенцию, так и на средний класс. Кто-то покупается с помощью нее, а кто-то, наоборот, продается.

"То есть те все воздействия, которые происходят, я думаю, находятся за пределами закона, но, с другой стороны, они работают на все слои - и на средний класс, и на интеллигенцию. Кого-то купить, кого-то продать. И эта российская позиция у меня вызывает 100% -ное неуважение", - высказал он свое мнение.

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