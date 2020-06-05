Скандальний рок-музикант лідера групи "Корозія металу" Сергій "Павук" Троїцький зробив несподівану заяву про Україну і Росії

На його думку, Росія повинна відставати від України і зосередитися на відродження міфічної "російської ідеї".

Про це він заявив 2018 року в інтерв'ю Lenta.ru.

"Цілими днями у нас йде шалена пропаганда якоїсь зовнішньої світової політики. Три роки поспіль про якусь Україну показують, якісь дурні телешоу, якусь хе*ню в ступі товчуть. В Росії пеціально розпалюють національну ворожнечу між жителями держави Україна і території Росії, щоб розпалювати ненависть", - говорить він.

За словами "Павука", українці бояться, що якщо Росія захопить Україну, "то Москва буде в Україні забороняти пісні, з екстремізмом будуть боротися, людей ні за що, за політичними мотивами, в тюрми садити, цілими днями буде "Блакитний вогник" крутитися, Кіркоров і Пугачова цілими днями, гомосеки танцюватимуть Новий рік і так далі".

За його словами, українці не бажають, щоб таке повторилося в їх країні. Він додав, що жителі України завжди були готові дружити з Росією, але лише в тому випадку, якщо Москва не буде намагатися нав'язати свої умови Києву.

"Звичайно, українці не хочуть цього. В українців завжди було прагнення до дружби з Росією, але щоб ними не командували з Москви", - вважає музикант.

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