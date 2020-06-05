Скандальный рок-музыкант лидера группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий сделал неожиданное заявление об Украине и России

По его мнению, Россия должна отстать от Украины и сосредоточиться на возрождение мифической "русской идеи".

Об этом он заявил 2018 года в интервью Lenta.ru.

"Целыми днями у нас идет оголтелая пропаганда какой-то внешней мировой политики. Три года подряд про какую-то Украину показывают, какие-то дурацкие телешоу, какую-то хе*ню в ступе толкут. В России специально разжигают национальную рознь между жителями государства Украина и территории России, чтобы разжигать ненависть", - говорит он.

По словам "Паука", украинцы боятся, что если Россия захватит Украину, "то Москва будет в Украине запрещать песни, с экстремизмом будут бороться, людей будут ни за что, по политическим мотивам, в тюрьмы сажать, целыми днями будет "Голубой огонек" крутиться, Киркоров и Пугачева целыми днями, гомосеки будут плясать в Новый год и так далее".

По его словам, украинцы не желают, чтобы такое повторилось в их стране. Он добавил, что жители Украины всегда были готовы дружить с Россией, но лишь в том случае, если Москва не будет пытаться навязать свои условия Киеву.

"Конечно, украинцы не хотят этого. У украинцев всегда было стремление к дружбе с Россией, но чтобы ими не командовали из Москвы", - считает музыкант.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию