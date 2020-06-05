Відомий піаніст і диригент Андрій Гаврилов розкритикував Росію

Він підкреслив, що застосовувати словосполучення "кристалізація рейху" для опису ситуації всередині країни неправильно і смішно.

Ситуація в Росії більше схожа на "кипіння фекалій", написав Гаврилов на своїй сторінці в Facebook 2018 року, передає Обозреватель.

"Кристалізація рейху", новий "термін", що оселився в стрічці Фб. Це дуже смішне словесне позначення кипіння фекалій, що собою являє сьогоднішня РФ. Слово рейх негайно викликає у свідомості особи Листа, Рихардов Вагнера і Штрауса, філософів, письменників, поетів, які впали в крайність ненависті до "злиденності" роду людського", - зазначив Гаврилов.

За словами Гаврилова, "Росія – це фекальний рейх, потішний рейх, смішні напівлюди, у яких один аргумент - вбивство". Він підкреслив, що нічого іншого в Росії не вміють, але не розуміють, що їх "рейх" ніколи не родить нічого корисного, лише чумазних представників рейху.

"Не "рейх", а г*вно на дріжджах. Не кристалізація, а бродіння, не в країні, а у вигрібній ямі Європи. Все-таки, не можна вже настільки обнуляти значення слів, щоб забродивше л*йно називати рейхом. І ось, сьогодні рейхом називають замурзаних чонкиних, присутніх на городі, який, як завжди, не народить. Чонкиних, яким партком пояснює, чому вони в ж*пі", - підсумував Гаврилов.

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