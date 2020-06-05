Известный пианист и дирижер Андрей Гаврилов раскритиковал Россию

Он подчеркнул, что применять словосочетание "кристаллизация рейха" для описания ситуации внутри страны неправильно и смешно.

Ситуация в России больше похожа на "кипение фекалий", написал Гаврилов на своей странице в Facebook 2018 года, передает Обозреватель.

"Кристаллизация рейха", новый "термин", поселившийся в ленте Фб. Это очень смешное словесное обозначение кипения фекалий, что представляет собой сегодняшняя РФ. Слово рейх немедленно вызывает в сознании лица Листа, Рихардов Вагнера и Штрауса, философов, писателей, поэтов, впавших в крайность ненависти к "убожеству" рода человеческого", - отметил Гаврилов.

По словам Гаврилова, "Россия – это фекальный рейх, потешный рейх, где живут смешные полулюди, у которых один аргумент - убийство". Он подчеркнул, что ничего другого в России не умеют, но не понимают, что их "рейх" никогда не родит ничего полезного, лишь чумазніх представителей рейха.

"Не "рейх", а г*вно на дрожжах. Не кристаллизация, а брожение, не в стране, а в выгребной яме Европы. Всё-таки, нельзя уж настолько обнулять значение слов, чтобы забродившее г*вно называть рейхом. И вот, сегодня рейхом называют чумазых чонкиных, собравшихся на огороде, который, как всегда, не родит. Чонкиных, которым партком объясняет, почему они в ж*пе", - подытожил Гаврилов.

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