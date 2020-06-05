Лідер гурту Ріапобой Дмитро Шуров висловився про гастролі українських зірок в Росії

Український музикант, лідер гурту Ріапобой Дмитро Шуров 2018 року в програмі "Зе Інтерв'юер" розповів про своє ставлення до поїздок колег в Росію і засудив цькування українських зірок-гастролерів (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Співак зазначив, що в Україні відсутній закон, що регулює концертну діяльність вітчизняних знаменитостей в РФ, тому виступати там чи ні — особистий вибір кожного.

"Закон повинен бути один для всіх. Якщо немає закону, кожна людина стає перед власним моральним вибором, і має на це повне право", зазначив він.

Сам же лідер Ріапобой підкреслив, що не відвідує РФ з 2014 року.

"Коли почалася війна, ми перестали їздити в Росію, хоча до цього у нас там було все досить непогано і швидко розвивалося. Це моя позиція", — запевнив музикант.

Разом з тим своїх колег-гастролерів він не засуджує, адже у кожного з них є особисті причини так вчиняти.

"Чому інші артисти їздять або не їздять в Росію? На все це є якісь причини. Але я точно проти цькування цих людей. Однозначно. Давайте спочатку приймемо закон, згідно з яким всі будуть робити так чи інакше. Є артисти України, яких цькують активно за поїздки в Росію. Коли травлять в Україні, це дуже важко. Я проти цього категорично", заявив Шуров.

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