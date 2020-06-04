Російський політик і бізнесмен Анатолій Биков, який бу поміщений за грати 26-років тому, написав листа президенту Росії Володимиру Путіну, де він скептично критично оцінив ситуацію у країні.

Власне письмове повідомлення Биков передав із СІЗО-1 через свого адвоката, саркастично зазначивши, що перебуває зараз із главою Кремля у схожих умовах. Передає Politeka.net з посиланням на "КП Красноярськ".

"Ви в бункері своєї резиденції, а я в бункері одиночної камери СІЗО-1 м. Красноярська. У цих умовах мені відкрився вид на країну, за яку з'явилася тривога. Ми підійшли до краю прірви, де в багатонаціональній багатій країні – Росії – влада не вірить своєму народу! А народ не вірить владі! Це велика біда", – заявив росіянин.

Нагадаємо, що Биков був заарештований за підозрою в організації у 1994 році вбивства двох членів власної злочинної групи.

Биков досить жорстко пройшовся по всім аспектам життя сучасної РФ, повний текст звернення виглядає наступним образом:

"Економіка розвалена, декілька мільйонів гектарів лісу спалені, відбуваються потопи в населених пунктах, вибухають склади в безпосередній близькості, де живуть люди. Місто Красноярськ і його жителів зацькували "чорним небом", державні чиновники вистрибують із вікон своїх будинків і адміністративних будівель, величезне розкрадання грошей виділених на проведення зимової Універсіади-2019, а влада, які ці неподобства допустила, отримує державні нагороди і шану. Людей же – в тюрму, за вірну службу Батьківщині й своєму народу", – обурився Биков.

Раніше повідомлялося, що російський музикант Костянтин Кінчев, фронтмен колись популярної рок-групи "Аліса" різко висловився про життя в Росії і розкритикував політиків РФ

За його словами, нинішній уряд Росії нічим не відрізняється від уряду СРСР - "нагорі сидять такі ж упирі".

Такою думкою він поділився 2018 року в інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На питання Дудя, чим Кінчеву не подобався "совок", музикант відповів - "всім".

"Лицемірством, фальшю. Що молоді не подобається в державі - ось саме цим, повсюди: брехня, лицемірство, фальш", - чесно відповів музикант.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною та Росією.

Як повідомляла Politeka, режисер Міндадзе пояснив істерику російських зірок навколо анексії Криму.