Российский политик и бизнесмен Анатолий Быков, который был помещен за решетку 26-лет назад, написал письмо президенту России Владимиру Путину, где он скептически критически оценил ситуацию в стране.

Собственно письменное уведомление Быков передал из СИЗО-1 через своего адвоката, саркастически отметив, что находится сейчас с главой Кремля в похожих условиях. Передает Politeka.net со ссылкой наКП Красноярск".

"Вы в бункере своей резиденции, а я в бункере одиночной камеры СИЗО-1 г. Красноярск. В этих условиях мне открылся вид на страну, за которую появилась тревога. Мы подошли к краю пропасти, где в многонациональной богатой стране – России – власть не верит своему народу! А народ не верит власти! Это большая беда", – заявил россиянин.

Напомним, что Быков был арестован по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов своей преступной группы.

Быков довольно жестко прошелся по всем аспектам жизни современной РФ, полный текст обращения выглядит следующим образом:

"Экономика развалена, несколько миллионов гектаров леса сожжены, происходят потопы в населенных пунктах, взрываются склады в непосредственной близости, где живут люди. Город Красноярск и его жителей затравили "черным небом", государственные чиновники выпрыгивают из окон своих домов и административных зданий, огромное хищении денег, выделенных на проведение зимней Универсиады-2019, а власти, которые эти безобразия допустила, получает государственные награды и почет. Людей же – в тюрьму, за верную службу Родине и своему народу", – возмутился Быков.

Ранее сообщалось, что российский музыкант Константин Кинчев, фронтмен некогда популярной рок-группы "Алиса" резко высказался о жизни в России и раскритиковал политиков РФ

По его словам, нынешнее правительство России ничем не отличается от правительства СССР - "наверху сидят такие же упыри".

Таким мнением он поделился 2018 года в интервью российскому блогеру Юрию Дудю (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

На вопрос Дудя, чем Кинчеву не нравился "совок", музыкант ответил - "всем".

"Лицемерием, фальшью. Что молодежи не нравится в государстве - вот именно этим, повсюду ложь, лицемерие, фальшь", - честно ответил музыкант.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.