Відомий російський блогер Юрій Дудь показав, як пенсіонери в РФ навіть у злиднях впевнені в генії президента Володимира Путіна
Показовий момент захоплення нацлідером увійшов у його програму «Камчатка – півострів, про який забули / вДудь», передає «Цензор. НЕМАЄ». Щоб переглянути повне відео, доскрольте сторінку до кінця.
Герой епізоду живе в місті Петропавловськ-Камчатський. Його житло – кімната в комунальній квартирі в будинку, що не ремонтувався понад півстоліття.
Ба більше, половину пенсії Капалкіна відбирають за рішенням суду через боргіи за житлово-комунальні послуги, сума яких наближається до 150 тисяч рублів.
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За словами чоловіка, у будинку, де живе з 1972 року, він боїться заробити туберкульоз.
Незважаючи на все це пенсіонер впевнений в тому, що президент Російської Федерації Володимир Путін – відмінний керівник.
«Я добре думаю про Путіна - він армію відродив, відновив. Це він молодець...».
На запитання Дудя, чому ж, якщо Путін такий хороший, люди живуть у таких будинках, Капалкін заявив:
«Так бо він по телевізору одне говорить, а місцева влада зовсім по-іншому робить. Що вище чиновник – той злодій».
Коли ж ведучий поцікавився у старого, як той реагував на повернення Криму, почув у відповідь:
«Радів, коли Крим повернув... Задоволений навіть... Путін забрав свою землю, що Росії належала», – мовить старий. Проте на запитання, чи не краще було б зайнятися своїми територіями, Камчаткою, наприклад, а не забирати те, що давно належало іншій країні, герой сюжету знову згадав про збирання земель.
Раніше ми писали про те, що російський музикант Костянтин Кінчев, фронтмен колись популярної рок-групи «Аліса», різко висловився про життя в Росії і розкритикував політиків РФ. За його словами, нинішній уряд Росії нічим не відрізняється від уряду СРСР – «нагорі сидять такі ж упирі, що зажралися».
Нагадаємо, відомий режисер назвав терміни примирення між Україною і Росією.
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