Режим президента Володимира Путіна вже приречений, але після нього в Росії мало що залишиться

Про це российсский режисер Юрій Мамін розповів в інтерв'ю виданню "Гордон" в 2019 році, передає Politeka.net.

Рік тому знаменитий росіянин емігрував до США і звідти спостерігає за жахами, що відбуваються в Росії. Він упевнений, що громадяни Росії будуть протестувати і в підсумку повалять диктатуру Путіна.

"Очевидно, що надії на легальні способи проникнення прогресивних представників народу до органів управління неможливі. У зв'язку з цим протест буде зростати. Він може дати результат як завтра, так і через кілька років. Але те, що цей режим упаде, у мене немає сумнівів", - підкреслив Юрій Мамін.

Режисер побоюється, що Володимир Путін остаточно занапастив країну. Але наслідки його правління росіяни побачать набагато пізніше. За словами Юрія Маміна, в РФ навіть можливий великий внутрішній конфлікт.

"Що залишиться після Путіна? Жах тієї прірви, в якій опинилася Росія, населення усвідомлює лише тоді, коли відбудеться падіння влади. Отруєні землі й річки, вирубані ліси, забруднене радіацією північ, спалена і віддана китайцям Сибір", - зазначив він. - "Залишиться лише розграбована територія з войовничими нукерами Кадирова, тисячами озброєних військовослужбовців та реальною небезпекою страшної громадянської війни".

За словами Юрія Маміна, самого Володимира Путіна мало турбує, що буде з Росією в майбутньому. Президент вже неодноразово доводив свою черствість і жорстокість навіть на публіці:

"Заподіяти біль, засмутити, розчарувати – це дає людям з дрібною душею відчуття переваги над прохачем. До доль людей, які від нього залежать, Путін абсолютно байдужий. Він цинічний. Пам'ятаєте його відповідь про підводному човні “Курськ”? "Вона потонула".

Нагадаємо, у РФ проговорилися про розслідування проти Путіна: "режим може розвалитися за пару днів".

Як повідомляла Politeka, актор Анисифоров розповів, як Путін обманює росіян.

Також Politeka писала, що Путіну стало гірше після лікування, в найближчому оточенні президента переполох: "Рано чи пізно він...".