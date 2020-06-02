Известный экономист Сергей Гуриев высказался о преступлениях президента России Владимира Путина

Как сообщает Politeka.net, эксперт дал прогноз на будущее главы РФ в интервью Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз страницы).

Сергей Гуриев заявил, что многие действия Владимира Путина можно расценивать, как преступления. В частности, оккупацию украинских территорий.

"Владимир Путин сделал много хорошего до 2003 года. А потом - ошибки и иногда даже преступления... Я не судья, но то, как он сам об этом говорит, заставляет задуматься о том, что в его действиях есть признаки преступлений. В частности, развязывание агрессивной войны по российским законам - это уголовное преступление, которое так или иначе будет расследовано", - подчеркнул экономист.

Как отметил Сергей Гуриев, в 2020 году "Владимир Путин совершил конституционный переворот", изменив основные принципы конституционного строя. В этом процессе президент замешан напрямую.

По словам Сергея Гуриева, в демократических странах легко строить прогнозы, в отличии от диктаторских. Так он абсолютно уверен, что в 2024 году в США будет новый президент. В то же время, некоторые лидеры управляют десятилетиями, а средний диктатор - до 9 лет.

"Многие диктаторы не доживают до старости... в этом смысле это очень опасная работа. Иногда кажется, что режим абсолютно прочен, а потом он развалится за пару дней", - заявил аналитик.

Сергей Гуриев уверен, что в России легко найти приемника Владимиру Путину. Подобная ситуация сложилась в 90-е годы, когда действующий президент России пришел к власти. По мнению экономиста, после свержения Путина россияне смогут провести честные выборы и получить нового главу государства.

"Россия - большая страна, как-нибудь кто-нибудь найдется. Помните, в 96-м году, когда у Ельцина была возможность пойти на второй срок, все говорили: "Кто же, если не Ельцин?". Нашелся Ельцин. А в 2000-м году Ельцин не мог пойти на третий срок. Он сказал: "Ох, надо искать". И нашел. Так и здесь, нужно провести свободные выборы и найти альтернативу Путину", - резюмировал Гуриев.

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