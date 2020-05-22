Российский актер Сергей Анисифоров раскрыл, почему Путин засылает в Украину войска России

По его мнению, президент РФ Владимир Путин обманом засылает российских военных в Украину. Такое мнение он озвучил в 2014 году для журналистов издания Радио Свобода.

Он отметил, что Путин хотел по-тихому забрать себе Донбасс, поэтому обманом засылает на территорию Украины российских военных.

"Сейчас я вижу, что идет полная информационная война, полностью зомбировано российское общество, но на данный момент российские граждане уже начинают потихоньку понимать, что что-то происходит не то, пошла уже информация о том, что Путин обманом засылает российских военных на территорию Украины, типа там "защитим русских на Донбассе". Но эти "ДНР", "ЛНР" – это мифические организации, которые под протекторатом Путина пытаются навязать нам свои условия, которые нам не нужны. Нам не нужна путинская защита!" - сказал он.

Также актер охарактеризовал действия российских войск в Украине. Он заявил, что на Донбассе нет ополченцев - есть лишь российские войска, которые якобы сражаются за свои территории.

"Путин хотел по-тихому забрать себе Донбасс, но у него это не получилось и не получится. Говорят, что ополченцы воюют… На самом деле, нет ополченцев на территории Украины! Есть обманутые российские войска, которые зашли на территорию Украины. Еще раз говорю: нет ополченцев, которые там, типа того, воюют за свою территорию, "Новороссию"… "Новороссии", Донбасса нет. Киньте взгляд на историю – кто тот же Донецк создал!"

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Маршал напугал мир военной мощью России.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.