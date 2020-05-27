Российский президент Владимир Путин еще дееспособен, но уже не вполне адекватен

Такое мнение в интервью изданию «Собеседник» высказал известный российский политолог Владимир Соловей.

По его словам, предложенное Валентиной Терешковой «обнуление» президентских сроков – тому подтверждение.

Вся суть «обнуления» – показать, что Путин крепко держится у руля, и дать понять, что уходить он не намерен. Однако он не сможет управлять страной, потому что возникнут непреодолимые даже для ВВП ограничения.

По словам Соловья, Путин «дееспособен пока что, но он уже не вполне адекватен», что стало следствием приема определенных лекарств. На вопрос журналистов, что имеется в виду, политолог ответил:

«Я ничего говорить не буду. Но это неизбежные побочные следствия лечения. И тут ничего нельзя сделать. Просто невозможно. И даже в его ближайшем окружении некоторые его решения и реакции вызывают оторопь. Они его не понимают».

Известно также, что Путину дважды перед записью обращений к нации по ситуации с эпидемией коронавируса становилось плохо.

«Надо учесть, что эти обращения к нации – запись, а не прямой эфир. Ему становилось плохо, один раз все прервали, не удалось вовремя начать, в другой раз отложили на 4 или на 5 часов. В третий раз не стали прерывать, но все же заметно, что ему плохо. Ему действительно очень тяжело, поймите. Он не может на публике появляться, а очень скоро не сможет вообще – для этого, кстати, в том числе и нужен Госсовет», – отметил Соловей.

Однако даже такие явные проблемы со здоровьем не заставили президента РФ отказаться от власти. Он надеется обмануть природу, доверив родной дочери многомиллиардные генетические исследования.

«Он очень торопится, он знает, что у него времени – до конца этого года, поэтому и надо всё успеть сделать до конца этого года. Если успеет, то тогда, как он считает, всё у него может получиться», – резюмировал эксперт.

Ранее мы писали о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз оконфузился во время обращения к народу. Инцидент случился во время обращения к россиянам, которое транслировалось 11 мая.

В частности, пользователи социальных сетей засекли, как во время обращения Владимир Путин скрутил пальцы таким образом, что показал телезрителям "дулю".

Мы также рассказывали, что музыкант Алексей Лебединский считает, что Российской Федерации в любом случае грозит распад после падения режима президента Владимира Путина.

Он также предупредил, что в первую очередь пострадают простые россияне:

«Пострадают все - кто за тупость, кто за слепую доверчивость, кто за сознательное приспособленчество и малодушие, кто за трусость и бездействие».

Напомним, Невзоров объяснил, зачем Путин затеял конфликт с Украиной.

Как сообщала Politeka, актер Анисифоров рассказал, как Путин обманывает россиян.

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