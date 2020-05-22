Астролог Павел Глоба предсказал когда и чем закончится конфликт на Донбассе



Об этом сообщает esoreiter.ru.

По его словам, звезды указывают на скорое завершение войны на Донбассе и утверждает, что военные действия в восточной части Украины завершатся уже в этом году.

"Что касается Украины, то для нее прогноз вполне оптимистичный. В 2020 году закончится многолетняя война на востоке Украины", — цитирует астролога издание.

Но на этом для Украины хорошие новости заканчиваются.

По словам астролога, оккупированы РФ территории, скорее всего, войдут в состав России. Более того, Глоба утверждает, что и Крымский полуостров пока вернется в Украину.

Глоба также спрогнозировал, что ждет власти РФ, и в частности, Владимира Путина.

"Существующая модель власти уйдет в прошлое, а страну ждет новая политическая модель управления. Революции не будет, а вот изменения обязательно будут", - отметил он.

Ранее Глоба рассказывал когда закончится пандемия.

Астролог уверяет, что вхождение Черной Луны в Знак Овна провоцирует появление больших политических проблем и заразных смертоносных болезней вроде "китайского" вируса.



Коронавирус астролог сравнил с эпидемией чумы в 14 веке, но пандемия нашего времени закончится быстрее чем в средневековье.

По его словам уже 2020 году она должна пойти на спад уже в начале лета, однако Черная Луна пробудет в Овне аж до 20 октября.

Именно поэтому, вирус не отпустит человечество аж до середины осени.