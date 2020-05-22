Астролог Павел Глоба предсказал когда и чем закончится конфликт на Донбассе
Об этом сообщает esoreiter.ru.
По его словам, звезды указывают на скорое завершение войны на Донбассе и утверждает, что военные действия в восточной части Украины завершатся уже в этом году.
"Что касается Украины, то для нее прогноз вполне оптимистичный. В 2020 году закончится многолетняя война на востоке Украины", — цитирует астролога издание.
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Но на этом для Украины хорошие новости заканчиваются.
По словам астролога, оккупированы РФ территории, скорее всего, войдут в состав России. Более того, Глоба утверждает, что и Крымский полуостров пока вернется в Украину.
Глоба также спрогнозировал, что ждет власти РФ, и в частности, Владимира Путина.
"Существующая модель власти уйдет в прошлое, а страну ждет новая политическая модель управления. Революции не будет, а вот изменения обязательно будут", - отметил он.
Ранее Глоба рассказывал когда закончится пандемия.
Астролог уверяет, что вхождение Черной Луны в Знак Овна провоцирует появление больших политических проблем и заразных смертоносных болезней вроде "китайского" вируса.
Коронавирус астролог сравнил с эпидемией чумы в 14 веке, но пандемия нашего времени закончится быстрее чем в средневековье.
По его словам уже 2020 году она должна пойти на спад уже в начале лета, однако Черная Луна пробудет в Овне аж до 20 октября.
Именно поэтому, вирус не отпустит человечество аж до середины осени.
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