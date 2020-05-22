Российский публицист Александр Невзоров назвал неожиданную причину войны России с Украиной
По его мнению, президент Российской Федерации Владимир Путин начал войну на востоке Украины, а также аннексировал полуостров Крым из-за своего "первобытного мышления". Кроме того, он отметил, что не коррупция проблема этой несчастной России, а первобытное мышление Путина и возгонка его.
Такое мнение он высказал 2017 года в эфире Эха Москвы.
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"Пусть тогда, значит, полуостров (Крым. - прим. ред.) вернут сразу и без разговоров. Пусть передавят эту нечисть на Донбассе уголовную, пусть долго извиняются перед Украиной – тогда я, может быть, подумаю о том, как мне себя повести. Но все равно причина всех этих бед в Крыму и Донбассе – это вот это первобытное мышление Путина и возгонка этого первобытного мышления", - сказал он.
Невзоров также назвал ошибкой Путина то, что он позиционирует себя как верующий человек.
"Это чудовищная ошибка. Это абсолютно неверная ставка Путина, глубочайшая ошибка, это то самое, в общем, что привело меня в стан его оппонентов", - уверен публицист.
Он также раскритиковал оппозиционера Алексея Навального.
"Я прекрасно понимаю, что не коррупция проблема этой несчастной страны России. Проблема этой несчастной страны – это первобытное мышление и всякий человек, который работает на разжигание этого первобытного мышления. И первобытное мышление влечет за собой все", - резюмировал Невзоров.
Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.
Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.
Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.