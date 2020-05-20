Російський публіцист Олександр Невзоров висловився про закінчення війни на Донбасі

На його думку, вирішення донбаської ситуації може бути тільки нестандартним, в іншому випадку війна на сході України триватиме довгі роки.

Таку заяву він зробив 2017 року для журналістів видання Обозреватель.

"Всі ці люди – Трампи, Путини– існують в абсолютно паралельній реальності. Їм до вас (України прим ред) немає ніякого діла – як немає справи до війни на Донбасі, як немає справи до відсутності світла, туалетів, аварії освіти… Вони живуть у своєму світі політичних ритуалів, особистих уявлень про прекрасне, особистих амбіцій. Де що відбувається драматичніше, тим фактурніше і випукліше виглядає політик. Всяка війна, всякі проблеми – це живильне середовище для політиків, де ростуть політичні рейтинги", - переконаний Невзоров.

Він зауважив, що подібні політики "не ростуть" у європейських країнах, де громадяни часто навіть не знають прізвища президента країни та "де іноді бачать його велосипед біля булочної".

"Вони ростуть там, де є пристрасті, де є кров, гній і прокляття", - констатував публіцист.

За його оцінками, "цю історію з Донбасом було дуже легко почати, але кінчити буде практично неможливо. Я думаю, це на багато-багато років".

"Якщо ви думаєте, що ці хлопці будуть своїми руками ламати сцену, на якій вони повинні танцювати, ви безмежно наївні. Це буде нескінченна історія. Якщо Україна не зможе знайти якийсь геніальний хід, дійсно талановитий. Вирішення донбаською ситуації може бути тільки якимось нестандартним. Воно не підкоряється всім тим інструментам, які на сьогоднішній день вже були випробувані ", - заявив Невзоров.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.