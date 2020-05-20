Российский публицист Александр Невзоров высказался об окончании войны на Донбассе

По его мнению, разрешение донбасской ситуации может быть только нестандартным, в противном случае война на востоке Украины продлится долгие годы.

Такое заявление он сделал 2017 года для журналистов издания Обозреватель.

"Все эти люди – Трампы, Путины – существуют в совершенно параллельной реальности. Им до вас (Украины прим ред) нет никакого дела – как нет дела до войны на Донбассе, как нет дела до отсутствия света, сортиров, крушения образования… Они живут в своем мире политических ритуалов, личных представлений о прекрасном, личных амбиций. Где чем драматичнее происходящее, тем фактурнее и выпуклее выглядит политик. Всякая война, всякие проблемы – это питательная среда для политиков, где растут политические рейтинги", - убежден Невзоров.

Он заметил, что подобные политики "не растут" в благополучных европейских странах, где граждане зачастую даже не знают фамилии президента страны и "где иногда видят его велосипед около булочной".

"Они растут там, где есть страсти, где есть кровища, гной и проклятия", - констатировал публицист.

По его оценкам, "эту историю с Донбассом было очень легко начать, но кончить будет практически невозможно. Я думаю, это на много-много лет".

"Если вы думаете, что эти ребята будут своими руками ломать сцену, на которой они должны плясать, вы беспредельно наивны. Это будет бесконечная история. Если Украина не сможет найти какой-то гениальный ход, действительно талантливый. Разрешение донбасской ситуации может быть только каким-то нестандартным. Оно не подчиняется всем тем инструментам, которые на сегодняшний день уже были опробованы ", - заявил Невзоров.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.