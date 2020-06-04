Режим президента Владимира Путина уже обречен, но после него в России мало что останется

Об этом российсский режиссер Юрий Мамин рассказал в интервью изданию "Гордон" в 2019 году, передает Politeka.net.

Год назад знаменитый россиянин эмигрировал в США и оттуда наблюдает за ужасами, происходящими в России. Он уверен, что граждане России будут протестовать и в итоге повалят диктатуру Путина.

"Очевидно, что надежды на легальные способы проникновения прогрессивных представителей народа в органы управления невозможны. В связи с этим протест будет расти. Он может дать результат как завтра, так и через несколько лет. Но то, что этот режим падет, у меня нет сомнений", - подчеркнул Юрий Мамин.

Режиссер опасается, что Владимир Путин окончательно загубил страну. Но последствия его правления россияне увидят намного позже. По словам Юрия Мамина, в РФ даже возможен крупный внутренний конфликт.

"Что останется после Путина? Ужас той пропасти, в которой оказалась Россия, население осознает только тогда, когда произойдет падение власти. Отравленные земли и реки, вырубленные леса, загрязненный радиацией север, сожженная и отданная китайцам Сибирь", - отметил он. - "Останется лишь разграбленная территория с воинственными нукерами Кадырова, тысячами вооруженных военнослужащих и реальной опасностью страшной гражданской войны".

По словам Юрия Мамина, самого Владимира Путина мало заботит, что будет с Россией в будущем. Президент уже неоднократно доказывал свою черствость и жестокость даже на публике:

"Причинить боль, огорчить, разочаровать – это дает людям с мелкой душой ощущение превосходства над просителем. К судьбам людей, от него зависящих, Путин абсолютно равнодушен. Он циничен. Помните его ответ о подводной лодке “Курск”? "Она утонула".

Напомним, в РФ проговорились о расследовании против Путина: "режим может развалиться за пару дней".

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