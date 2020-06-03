Американський рок-музикант Генрі Роллінз розкритикував президента РФ Володимира Путіна

Так, він вважає, що президент Росії Володимир Путін — злочинець, і він повинен сидіти у в'язниці.

Про це він розповів 2018 року в програмі JRE MMA Show відомому спортивному телеведучому Джо Рогану, підкресливши, що від російського гаранта "віє трупами", а сам він є підступним маніпулятором, передає видання Обозреватель.

"Путін реально є злом. Він лякає, від нього віє трупами. Один із найстрашніших людей на планеті. Він може використовувати насильство і з успіхом робить це. Ганна Політковська, одна з найбільших журналісток нашого часу, критикувала Путіна і була вбита. Таким, як він взагалі не можна довіряти. Путін — це злочинець. Він повинен бути у в'язниці на мільйони, мільярди років. А він у нас справжній лідер. Дуже підступна людина. Колишній КГБешник. Колишніх Кдбешників не буває, вони Кдбшники до кінця життя. І він чудовий маніпулятор. Як же з ним можна спілкуватися, якщо він справжня акула?" — підкреслив музикант.

Також рокер згадав про непривабливі російські реалії: економіка в руїнах, а взимку доводиться виживати. Він додав, що не хотів би, щоб така ситуація була в Америці.

"Я б не хотів, щоб Америка була Росією. Економіка в руїнах, а взимку деяким людям доводиться просто виживати", зазначив він.

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