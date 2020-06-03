Американский рок-музыкант Генри Роллинз раскритиковал президента РФ Владимира Путина

Так, он считает, что президент России Владимир Путин — преступник, и он должен сидеть в тюрьме.

Об этом он рассказал 2018 года в программе JRE MMA Show известному спортивному ведущему Джо Рогану, подчеркнув, что от российского гаранта "веет трупами", а сам он является коварным манипулятором, передает издание Обозреватель.

"Путин реально является злом. Он пугает, от него веет трупами. Один из самих страшных людей на планете. Он может использовать насилие и с успехом делает это. Анна Политковская, одна из величайших журналисток нашего времени, критиковала Путина и была убита. Таким, как он вообще нельзя доверять. Путин — это преступник. Он должен быть в тюрьме на миллионы, миллиарды лет. А он у нас настоящий лидер. Очень коварный человек. Бывший КГБэшник. Бывших КГБэшников не бывает, они КГБшники до конца жизни. И он превосходный манипулятор. Как же с ним можно общаться, если он настоящая акула?" — подчеркнул музыкант.

Также рокер вспомнил о неприглядных российских реалиях: экономика в руинах, а зимой приходится выживать. Он добавил, что не хотел бы, чтобы такая ситуация была в Америке.

"Я бы не хотел, чтобы Америка была как Россия. Экономика в руинах, а зимой некоторым приходится просто выживать", — отметил он.

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