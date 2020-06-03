Ніхто і не сумнівався в цьому

Російський режисер-документаліст, автор картини Свідки Путіна Віталій Манський розповів про головне завдання президента РФ в Україні

На його думку, президент Росії Володимир Путін ставить перед собою завдання відновити Радянський Союз, Російську імперію, і для цього йому дуже потрібна Україна.

Таку думку 2019 року він висловив в інтерв'ю Українській правді.

"Втрата України – такий глобальний надлом стрункого плану Путіна. Україна для нього – визначальна країна, з якою можна будувати імперію. Ну, не з Абхазією ж відновлювати імперію!", - сказав режисер.



За його словами, у господаря Кремля більш або менш виходило йти до своєї мети. Коли пройшов перший Майдан і до влади в Україні прийшов Віктор Ющенко, через хитрощі і економічний тиск його "знесли" після першого ж терміну, нагадав Манський.

"І вони все-таки посадили Януковича, який, очевидно, був орієнтований на Москву. Їм здавалося: "Не питання, ну так, бувають якісь зриви, але ми зараз все відновимо", - додав документаліст.

Манський вважає, що російська ідеологічна машина працює дуже відверто і відкрито.

"Не знаю, чи можна так сформулювати, але Путін в чомусь чесний у своїх устремліннях. Але і під час Третього рейху керівник Німеччини теж був дуже відвертий у своїх устремліннях. І анексія Австрії була його перемогою, після якої він і дозволив собі почати те, що призвело до його кінця і фактично до катастрофи всієї Німеччини", - резюмував режисер.

Нагадаємо, режисер Манський розповів, як розпадеться Росія

Як повідомляє Politeka, режисер Манський зробив різкий випад у бік Росії

Також писала Politeka, режисер Манський розкрив, в чому полягає токсична увага Росії до України