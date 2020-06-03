Российский режиссер-документалист, автор картины Свидетели Путина Виталий Манский рассказал о главной задаче президента РФ в Украине
По его мнению, президент России Владимир Путин ставит перед собой задачу восстановить Советский Союз, Российскую империю, и для этого ему очень нужна Украина.
Такое мнение 2019 года он высказал в интервью Украинской правде.
"Потеря Украины – такой глобальный надлом стройного плана Путина. Украина для него – определяющая страна, с которой можно строить империю. Ну, не с Абхазией же восстанавливать империю!", - сказал режиссер.
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По его словам, у хозяина Кремля более или менее получалось идти к своей цели. Когда прошел первый Майдан и к власти в Украине пришел Виктор Ющенко, через хитрости и экономическое давление его "снесли" после первого же срока, напомнил Манский.
"И они все-таки посадили Януковича, который, совершенно очевидно, был ориентирован на Москву. Им казалось: "Не вопрос, ну да, бывают какие-то срывы, но мы сейчас все восстановим", - добавил документалист.
Манский считает, что российская идеологическая машина работает весьма откровенно и открыто.
"Не знаю, можно ли так сформулировать, но Путин в чем-то честен в своих устремлениях. Но и во время Третьего рейха руководитель Германии тоже был весьма откровенен в своих устремлениях. И аннексия Австрии была его победой, после которой он и позволил себе начать то, что привело к его концу и фактически к катастрофе всей Германии", - резюмировал режиссер.
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