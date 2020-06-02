Ознаки розвалу можна було побачити ще в 2000 році

Російський режисер-документаліст, автор картини Свідки Путіна Віталій Манський, розкритикував президента РФ

Так, він висловив думку, що Володимир Путін закладає фундамент для краху Росії. Крім того, він додав, що дії президента РФ можна розцінювати як злочин не тільки проти Росії, але і проти всього світу.

Таку думку Манський озвучив 2019 року в інтерв'ю Українській правді. Він зазначив, що Путін отримав владу і досить швидко скинув маски, а потім почав закладати початок краху Росії.

"Вважаю, що Путін робить серйозний злочин по відношенню до громадян Росії, розгортаючи Росію, таку складно персоналізовану, незграбну Росію, зворотний хід. Мені здається, саме він і є людиною, яка закладає початок краху Росії, принаймні в цих територіальних кордонах", - заявив він.

Документаліст, який знімав першу передвиборну кампанію Путіна, розповів про "еволюцію" майбутнього президента. За словами Манського, Путін "входив в Кремль, будучи дуже обережним, обережно намацував шлях до президентського крісла, через, по суті, мінне поле".

"Але коли він заволодів владних троном, то став користуватися цією сакральною владою, щоб ніхто не підібрався до нього", - поділився режисер спостереженнями.



Причому зміни в Путіні відбулися швидко – лише протягом півроку.

"Ця зміна практично з березня на вересень 2000-го. Путін, отримавши владу, досить швидко скинув маски. І пішов абсолютно очевидним вектором руху. Вже до осені 2000 року виникло поняття, сам цей принцип – "вертикаль влади". Буквально на наступний рік скасували губернаторські вибори. Тобто, по суті, скасували виборну систему Росії. Закрили НТВ, потім незабаром був посаджений Ходорковський – як знак, поставив чорну мітку всьому великому бізнесу", - резюмував документаліст.

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